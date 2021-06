Wer einen Anverwandten oder Freund in der Paracelsus-Klinik Hemer besuchen möchte, kann dies ab sofort tun. Das generelle Besuchsverbot der Klinik ist angesichts sinkender Inzidenzen aufgehoben. Besuche am Krankenbett sind wieder möglich.

„Die Zeit der Pandemie mit dem totalen Besuchsverbot hat uns noch einmal deutlich gemacht, wie wichtig und hilfreich Besuche von Verwandten und Freunden für unsere Patienten sind und wie sehr Besuche den Heilungsprozess unterstützen können. Die Lockerungen sind ein wesentlicher Schritt in Richtung Normalität“, freut sich Klinikmanagerin Barbara Bieding über die gelockerten Besuchsregeln.

Allerdings bleiben noch einige Einschränkungen bestehen, da der Schutz der Patienten und Mitarbeiter in der Klinik weiterhin höchste Priorität genieße. Patienten dürfen daher einen Besucher pro Tag für 60 Minuten während der Besuchszeit täglich von 14 bis 18 Uhr empfangen. Zur besseren Koordination muss ein Besuchstermin am Besuchstag unter Tel. 02372/9030 zwischen 9 und 12 Uhr vereinbart werden.

Impfung oder Test nachweisen

Besuche können nur dann stattfinden, wenn Besucher einen vollständigen Impfstatus nachweisen können oder innerhalb der vergangenen sechs Monate genesen sind, dies mit einem PCR-Nachweis belegen können oder eine einmalige Impfung empfangen haben, wenn die Infektion länger zurückliegt, oder Besucher einen negativen Testnachweis einer offiziellen externen Teststelle vorweisen können, der nicht älter als 24 Stunden ist.

Vor dem Betreten der Klinik muss der Besucher einen Fragebogen ausfüllen. Dieser kann online unter www.paracelsus-kliniken.de ausgefüllt und abgeschickt oder in ausgedruckter Form ausgefüllt an der Rezeption abgegeben werden.

Die Paracelsus-Klinik Hemer bietet derzeit keine Testmöglichkeiten für Besucher an. Während des Besuchs gelten die bekannten Hygieneregeln: Die FFP-2-Maske darf zu keinem Zeitpunkt abgelegt werden. Der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen wird eingehalten; eine regelmäßige Händedesinfektion in der Klinik ist vorgeschrieben.