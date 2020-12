Aufgrund des verschärften Lockdowns in Deutschlands wird auch der Sauerlandpark Hemer, wie schon im Frühling, seine Tore schließen. Damit will der Park seinen Anteil leisten, Ansteckungsrisiken durch Menschenansammlungen grundsätzlich zu minimieren.

„Natürlich wissen wir, dass das Risiko sich in einem Freiluftpark mit dem Corona-Virus anzustecken, denkbar gering ist. Zudem haben unsere Hygienekonzepte in den zurückliegenden Wochen und Monaten allen behördlichen Anforderungen in vollstem Umfang genügt. Jetzt geht es aber darum, diesen verschärften Lockdown zum Wohle aller, so schnell wie möglich wieder zu beenden. Aus diesem Grund hat sich der Park unglaublich schweren Herzens entschieden, bis mindestens zum 10. Januar zu schließen“, so Geschäftsführer Thomas Bielawski. Auch der Ticketshop wird geschlossen bleiben. Der Sauerlandpark bittet um Verständnis.

Sollten Kunden Weihnachtsgeschenke in Form von Gutscheinen für Dauerkarten oder Konzerttickets kaufen wollen, so steht dafür unser Online-Angebot zur Verfügung. Links dazu finden Sie auf der Startseite unserer Homepage. „Alle Produkte können Sie in unserem Shop online kaufen. Ein Versand des Gutscheins ist grundsätzlich per Post möglich, aufgrund des in den kommenden Tagen zu erwartenden großen Auslieferungsvolumens bei der Post oder anderen Dienstleistern, sind alle Produkte auch als ´Print-at-home`- Gutschein verfügbar“, betont Bielawski.

Das Team des Ticketshops ist zu den auf der Homepage angegebenen Öffnungszeiten telefonisch erreichbar. Generelle Anfragen richten Ratsuchende bitte ebenfalls an den Ticketshop (Tel. 02372-551616 oder per Mail: info@sauerlandpark-hemer.de).