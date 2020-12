Zwei weitere Schulbusse werden im Auftrag der Stadt Hemer ab kommendem Montag, 7. Dezember, für den Schülerverkehr am Morgen und am Mittag durch das Stadtgebiet rollen. Dank intensiver Zusammenarbeit mit dem Märkischen Kreis, der Politik und den Schulleitungen der weiterführenden Schulen.



Zunächst bis Freitag, 18. Dezember, Beginn der Weihnachtsferien, werden die Reisebusse des Iserlohner Reisedienstes Fischer auf den Linien 2 und 33 eingesetzt.

Seit mehreren Wochen befindet sich der Fachdienst Schule und Sport der Stadt Hemer mit dem Märkischen Kreis und Landrat Marco Voge in engem Austausch, um zusätzliche Einsatzfahrzeuge für den Schülerverkehr in Hemer zu gewinnen. „Für den Schülerverkehr in Hemer ist das ein guter Erfolg“, so Bürgermeister Christian Schweitzer, „allen Beteiligten sagen Verwaltung und Politik danke. Wir bieten jetzt mit den bereits eingerichteten erweiterten Fahrangeboten der MVG insgesamt neun Zusatzfahrten zu den Stoßzeiten im Stadtgebiet an.“

Berücksichtigt wurden dabei die seitens des Schulpflegschaftsvorsitzenden benannten besonders dringlichen Bedarfe, so dass ab Montag, 7. Dezember, zwei Reisebusse des Reisedienstes Fischer auf Hemers Straßen verkehren und die Haltestellen der Linien 2 und 33 wie die MVG-Busse ansteuern werden. Morgens wird je eine Fahrt, mittags je zwei Fahrten auf den beiden Linien erfolgen. Diese Busse werden zunächst bis Freitag, 18. Dezember, ihren Dienst verrichten.

Fördermittel aus dem Programm „Förderung zusätzlicher Busverkehre zur Schülerbeförderung zur Verbesserung des Infektionsschutzes in Nordrhein-Westfalen aufgrund der Corona-Pandemie (Richtlinien Corona-Schülerverkehr)“ in Höhe von knapp 13.000 Euro wurden seitens der Stadt Hemer bereits bei der Bezirksregierung Arnsberg beantragt.

Die exakten Fahrpläne können unter www.hemer.de/schulbus heruntergeladen werden.