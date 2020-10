Große Freude bei den jungen Kickern des SC Tornado Westig 08.

Die U10-Junioren und das Trainerteam Stefan Zajonz und Samir Azirar vom SC Tornado Westig spielen seit September in der Altersklasse der E-Jugend.

Um nach außen ein einheitliches Bild abzugeben und bei Spielen im gleichen Outfit anzureisen wurde über einen Mannschafts-Trainingsanzug nachgedacht und man begab sich auf die Suche nach einem Sponsor.

Das Pflegeteam KaJo aus Hemer mit den Geschäftsführerinnen Kathrin Meinzer und Johanna Cania zeigten sich sehr schnell bereit den kleinen Nachwuchskickern zu helfen und stattete die Mannschaft mit Trainingsanzügen der namhaften Marke Jako aus.

Die Trainer sind genauso wie die Kinder begeistert von den schicken neuen Anzügen mit dem die Jungs nun ihren Verein präsentieren. Gerade ein einheitliches Erscheinungsbild ist für die Geschlossenheit und den Teamgedanken von großer Bedeutung.

Bei der aktuellen E-Jugend steht noch DAS SPIELEN im Mittelpunkt. Ergebnisse sind hier noch nicht ganz so wichtig. Sicher freuen wir uns über ein gewonnenes Spiel, doch auf den Einsatz schlechterer Spieler zu verzichten um ein Spiel zu gewinnen kommt nicht in Frage, so Trainer Stefan Zajonz.

Beim Training stehen viele Tricks, Koordination und Doppelschuss-Übungen auf dem Programm. Basics, Spaß, ein bißchen Taktik und viel Spielzeit ist das Erfolgsrezept auf dem Weg zu den Besten.

Mit den neuen Trainingsanzügen vom Pflegeteam KaJo aus Hemer wird er gelingen!