Große Freude bei den jungen Kickern des SC Tornado Westig 08.

Die U11-Junioren und das Trainerteam Stefan Zajonz und Arsim Arslani vom SC Tornado Westig spielen seit September in der Altersklasse der E1-Jugend.

Die alten Trikots sind inzwischen zu klein geworden und sie wurden an den nachfolgenden Jahrgang weiter gegeben.

Das Pflegeteam KaJo aus Hemer mit den Geschäftsführerinnen Kathrin Meinzer und Johanna Cania zeigten sich erneut bereit den kleinen Nachwuchskickern zu helfen und stattete die Mannschaft mit neuen Trikots der namhaften Marke Jako aus. Bereits das 3. Jahr in Folge ist das Pflegeteam KaJo Saisonpate für den 2011er Jahrgang.

Es ist das ganz besondere Leuten in den Augen der Kinder und Trainer was uns veranlasst diese Mannschaft jedes Jahr zu unterstützen, so die Aussage der sympatischen Geschäftsführung von KaJo. Eine Investition in den Jugendsport ist immer eine gute Sache und so ließ sich Johanna Cania es nicht nehmen die Trikots zu übergeben und sich mit der Mannschaft ablichten zu lassen.

Die Trainer sind genauso wie die Kinder begeistert von den neuen Trikots mit dem die Jungs nun auf Torejagt gehen.

Bei der aktuellen E-Jugend geht es inzwischen schon um Punkte und Tabelle und die Jungs rechnen hier schon fleißig mit. Doch der Spaß sollte trotzdem nicht zu kurz kommen. In der Saison wurden schon einige Siege "eingefahren" und mit den neuen Trikots vom Pflegeteam KaJo aus Hemer werden noch weitere folgen.