Gleich an zwei Vormittagen herrschte kürzlich im Hemeraner Grohe Forum wieder ein fröhliches "Gewusel".

Schließlich nahmen doch rund 300 Drittklässler aller acht Grundschulen sowie der Regenbogen-Förderschule wieder an der Leichtathletik-Talentsichtung des TV Deilinghofen in Kooperation mit dem Westfälischen Fußball- und Leichtathletik-Verband teil.

Geschick und Talent an 7 verschiedenen Stationen

Alle Schüler stellten unter den wachsamen Augen der TVD-Trainer, des zuständigen FLVW-Mitarbeiters Christian Breitbach und vieler weiterer Helfer ihr Geschick und Talent an sieben verschiedenen Stationen unter Beweis.

Von Standweitsprung bis Zielwurf

Dazu zählten eine Sprintstrecke, Standweitsprung, Zielwerfen sowie mehrere Koordinationsübungen. Selbst für eine abwechslungsreiche Moderation durch Sprecher Wolfgang Rath und eine Stärkung mit Obst hatten die Organisatoren gesorgt, so dass die Grundschüler mit Rieseneifer und Begeisterung dabei waren.

Teilnahmeurkunde für alle

Am Ende durften sich alle über eine persönliche Teilnahmeurkunde freuen und die Besten erhielten eine Einladung zum Probetraining beim TV Deilinghofen. Und vielleicht sieht man ja ein hier entdecktes Talent in einigen Jahren in den Stadien oder bei großen Meisterschaften wieder...