Die städtischen Kindertageseinrichtungen Zaubergarten, Bärenbande, Räuberbande, Haus Kunterbunt und Sternenburg sind immer für eine Überraschung gut. Wenn sie sich dann auch noch zusammenschließen, sind sie unschlagbar. Gemeinsam mit den Kindern der Einrichtungen haben sie in der Vorweihnachts Lebensmittelspenden bei den Eltern, Nachbarn, Freunden und Verwandten gesammelt. Von Gebäck, Brotaufstrichen bis Süßigkeiten und Obst war alles dabei – für den guten Zweck und vor allem: für andere Kinder.

Viele prall gefüllte Kisten mit eben diesen Lebensmittelspenden haben die Leitungen Katja Krone (Zaubergarten), Heidrun Brucke (Haus Kunterbunt), Martina Hellmann (Bärenbande), Eva Jedrasik (Sternenburg) und Jonas Stieglitz (Räuberbande) am Montag, 14. Dezember, an Annette Hilpke von der Caritasche überreicht. Bei der Lebensmittelausgabe am Nachmittag schlugen auch sofort viele Kinderherze höher, als sie eine Extratüte mit den Weihnachtsüberraschungen überreicht bekamen. Die Beteiligten von den Kindertageseinrichtungen, der Caritasche und den bedürftigen Familien sagen allen Spenderinnen und Spendern: danke!