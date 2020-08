Das Altenheim Hermann von der Becker der Diakonie Mark-Ruhr feiert in diesem Jahr sein 15-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass fand eine Jubiläumswoche statt.



Am 24. August 2005 öffnete das Altenheim Hermann von der Becke seine Türen. „Eigentlich war für das Jubiläum ein großes Fest geplant, was nun leider der Pandemie zum Opfer fiel“, erzählt Einrichtungsleiterin Gudrun Chrzanowski. Die Bewohner des Altenheims hatten für das Fest allerdings schon gebastelt und fleißig Sitztänze einstudiert. Also organisierte die Einrichtung aus dem Fest eine ganze Jubiläumswoche.

„Jeden Tag gab es andere Angebote, wie zum Beispiel ein Jubiläumsgottesdienst mit anschließendem Cocktailempfang in den jeweiligen Wohnbereichen. Am Mittwoch wurde mit dem Wohnbereich 2 gegrillt und am Donnerstag mit dem Wohnbereich 1. Am Donnerstag konnte man dann auch unsere Sitztanzgruppe in Aktion bewundern“, berichtet Gudrun Chrzanowski. Zum krönenden Abschluss der Jubiläumswoche erhielten alle Bewohner einen Cupcake zum Kaffeetrinken, der Ihnen als Gruß vom Lionsclub Hemer spendiert wurde.

„Wir bedanken uns herzlich beim Lionsclub Hemer für diese großartige Spende“, betont die Einrichtungsleiterin. Auch die Mitarbeiter erhielten zum feierlichen Anlass als kleines Dankeschön einen besonderen Keks mit der Aufschrift Danke und einer 15.