HEMER. An der Freiherr-vom-Stein-Schule kann dank Förderverein, Sponsoren und der Stadt Hemer wieder gerutscht, gehangelt und geklettert werden.

Das Klettergerüst an der Freiherr-vom-Stein-Schule an der Berliner Straße war in die Jahre gekommen und musste Anfang des Jahres zurückgebaut werden. So war es nicht verwunderlich, dass die Schüler kaum zu bremsen waren, als in dieser Woche die Neuanschaffung freigegeben wurde. Aufgrund der Pandemie war und ist dies natürlich nur in geschlossenen Klassenverbänden möglich, doch die Freude über das neue Klettergerüst ist riesengroß. Möglich gemacht hatten dies der Förderverein der Schule in Kooperation mit der Stadt Hemer.

„Mit dem Förderverein der Schule hatten wir bereits einen Neubau ins Auge gefasst“, erinnert sich Florian Lötters, Schulleiter der Freiherr-vom-Stein-Schule, „über Einnahmen aus dem letztjährigem Schulfest, Mitgliedsbeiträge und Spenden sollte der Neubau realisiert werden.“ Gleichzeitig wurde die Stadt ins Boot geholt, da das Klettergerüst neben der schulischen Nutzung nachmittags und am Wochenende sehr stark auch von den Familien im Einzugsgebiet der Schule genutzt wird und auch in Zukunft genutzt werden darf.

Kinder planten mit

„Die Kinder, die in dem Planungsprozess eingebunden waren, waren mit Feuereifer dabei. Und die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten in der Verwaltung war klasse – ein rundum gelungenes Projekt“, dankt Lötters den Verantwortlichen aus dem Fachdienst Schule und Sport und dem Jugendamt. Den Dank schickt Bürgermeister Christian Schweitzer gerne zurück: „Schule und Förderverein haben sehr gute Voraussetzungen geschaffen, damit wir gemeinsam eine Attraktion verwirklichen konnten. Durch die Möglichkeiten des Kletterns, Rutschens, Hangelns und verschiedenen Gleichgewichtsübungen wird die Entwicklung der Kinder gefördert. Dass dieser Spielbereich auch außerhalb der Schulzeit genutzt werden kann, ist für den Stadtteil Sundwig ein echter Mehrwert.“

30.000 Euro hat die Stadt Hemer bereitgestellt, hinzu gekommen sind großzügige Sponsoring von der Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer-Menden und der Fa. Andritz Sundwig. „Durch die zusätzlichen Gelder konnte letztlich die geplante Anlage sogar erweitert werden“, freut sich Florian Lötters. So darf eine zusätzliche Schienenbahn, mit der man von einem der drei Klettertürme abwärts gleiten kann, ab sofort genutzt werden. Insgesamt wurden etwa 33.000 Euro für Anschaffung, Aufbau sowie die Erd- und Sicherungsarbeiten investiert.

Damit nicht genug: Der Förderverein der Schule hat bereits zugesichert eine weitere Spielattraktion zu finanzieren. Die Planungen dazu werden in Kürze beginnen.