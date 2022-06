Die Line-Dance-Gruppe "The Little Country Family", von Christina Wachtel und Sabine Mohr 2017 in Iserlohn-Lasbeck gegründet, feiert in diesem Jahr das 5jährige Bestehen. Dieses Jubiläum feiern die Line- Dancer mit einer Party am 25. Juni 2022.

Gefeiert wird auf dem Sportplatz des SV Tornado Westig 08. Im vergangenen Jahr hatte sich die Line-Dance-Gruppe dem Verein angeschlossen.

Die Organisatorinnen freuen, auf der Party die

Die Weltmeisterin im Line-Dance Liza Snow präsentieren können.

Die Country-Sängerin Susan Keen wird die Besucher und Gäste musikalisch unterhalten.

Weitere Line-Dance Gruppen, u.a. aus dem Märkischen Kreis, dem Ruhrgebiet und Hamm

sowie eine Kinder-Line-Dance-Gruppe aus Siegen haben ihre Teilnahme zugesagt und werden auftreten.

Einige Informationen zu der Tanzform Line Dance:

Line-Dance wird in einer Linie bzw. Reihe getanzt.

Jede/r mit Spaß an Musik und Bewegung kann Line-Dance lernen.

In jedem Alter kann man Line-Dance tanzen, auch Kinder und Jugendliche.

Es wird nicht nur nach Country Musik getanzt, auch nach Rock, Pop und Schlager.

Viel Aufmerksamkeit hatte diese Tanzform während des Lockdowns, als viele Gruppen nach dem

Song "Jerusalema" tanzten.

Gefeiert wird am 25.Juni 2022, von 15 Uhr bis 20 Uhr. Einlaß ab 14.30 Uhr.

Der Eintritt ist frei!

Wo: Auf dem Sportplatz in Westig, Iserlohner Str. 90, 58675 Hemer

Ein Familienfest mit viel Musik, Tombola und auch für das leibliche Wohl wird gesorgt.

Mehr Informationen über "The Little Country Family" unter

www.facebook.com/groups/284914422021737/?ref=share