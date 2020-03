Ein Unfall mit einem Verletzten ereignete sich am Sonntag gegen 16 Uhr auf der Straße Herdecker Bach in Richtung Dortmund.



Um auf ein Tankstellengelände zu fahren, musste ein 20jähriger Autofahrer verkehrsbedingt bremsen. Dies bemerkte ein hinter ihm fahrender 19-Jähriger zu spät und er fuhr mit seinem Motorrad auf den Audi des 20-Jährigen auf. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 19-Jährige leicht und er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.