Am Dienstag hat die Polizei EN überwiegend in den Städten Herdecke, Wetter und Sprockhövel Fahrzeuge und Personen kontrolliert, um Einbrechern das Handwerk zu legen. Mit knapp 20 Beamten wurden insgesamt 64 Fahrzeuge auf den Kopf gestellt und 111 Fahrzeugführer, Insassen und Fußgänger kontrolliert. Bei den Kontrollen ging den Beamten ein 37-jähriger Mann ins Netz, gegen den ein Haftbefehl bestand. Der Mann hatte eine Geldstrafe zu verbüßen. Der Mann wurde an die nächste JVA übergeben.