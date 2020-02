Die L675 (Kaiser Straße) zwischen Wetter und Herdecke wird vom kommenden Montag, 24. Februar, bis Freitag, 28. Februar, voll gesperrt. Die Sperrung beginnt ca. 500 Meter hinter dem Cuno-Kraftwerk und endet am Ortseingang von Wetter.

Aus Sicherheitsgründen wird in diesem Bereich zugleich der Fuß- und Radweg entlang des Harkortsees gesperrt.

Eine entsprechende Umleitung des Straßen-, Fuß- und Radverkehrs wird ausgeschildert.Der entlang der L675 verlaufende Steinschlagschutzzaun muss durch einen Fachgutachter untersucht werden. Hierfür muss dieser Zaun freigeschnitten werden. Weiterhin werden Gefahrenbäume und Totholz aus dem Hang entnommen. Gleichzeitig zu den Gehölzfällungen werden Geologen den Hang begutachten, um die sich hier befindlichen Felsen auf mögliche Steinschlaggefahr zu untersuchen Die Gehölzfällarbeiten sind mit der unteren Naturschutzbehörde des Kreis Ennepe-Ruhr abgestimmt.

Der Landesbetrieb weist darauf hin, dass sich während der Arbeiten keine Personen in dem Baufeld oder auf dem gesperrten Abschnitt des Fuß- und Radweges aufhalten. Es besteht erhöhtes Unfallrisiko durch evtl. herabfallende Steine.