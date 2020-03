Einbrecher sind auch in Krisenzeiten aktiv: Am Freitag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem freistehenden Einfamilienhaus Im Kleff.

Im Laufe des Tages gelangten sie auf bisher nicht bekannte Weise in das Objekt und durchsuchten die Räumlichkeiten des Hauses. Sie entwendeten einen Laptop, mehrere Markenhandtaschen und Schmuck.Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.