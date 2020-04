Ein dickes Lob für die Anwohner hatte die Freiwillige Feuerwehr Herdecke, die am Montagvormittag zu einem Waldbrand in den Oberen Ahlenbergweg gerufen worden war. Die ersten Einsatzkräfte wurden von den Anwohnern vorbildlich an einem Stichweg eingewiesen. Auch den nächsten Hydraten hatten die Passanten bereits erkundet. Eigenlöschversuche der wurden ebenfalls mit Eimern und Feuerlöscher durchgeführt. Aufgrund der Brandgröße zeigte dies aber nur geringen Erfolg. In einem Waldstück oberhalb des Kindergartens brannten gut 250 qm Unterholz und Bäume. Die Brandbekämpfung wurde mit 3 C-Rohren aufgenommen. Teilweise mussten sich die Einsatzkräfte mit Atemschutzfiltern vor dem gefährlichen Rauch schützen. Nach 20 Minuten konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Der Boden wurde daraufhin noch eingehend bewässert und mit Wärmebildkameras kontrolliert.

Der Einsatz war sehr kräftezehrend und sehr materialintensiv. Die Schläuche mussten nach dem Einsatz alle ausgetauscht werden.

Ein erweiterter Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr war - auch für die intensiven Aufrüstarbeiten - drei Stunden im Einsatz. Auch die Polizei war vor Ort.