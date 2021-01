Die Freiwillige Feuerwehr Herdecke rückte aufgrund eines Sturmtiefszu sieben Einsätzen am Morgen aus.

Teilweise gingen mehrere Einsätzegleichzeitig für die Herdecker Wehr ein. Der diensthabende Einsatzführungsdienst

ließ daher die Feuerwache fest besetzen. Schnell waren alle vier Löschfahrzeuge

besetzt, die dann auch an unterschiedlichen Einsatzstellen im Stadtgebiet

eingesetzt wurden. Die Einsatzstelle befanden sich u.a. Am Herrentisch, In derSchlage und In den Höfen. Hier waren Bäume umgefallen oder Äste abgeknickt.

Die Einsätze wurden durch die Leitstelle Schwelm aber auch durch dieEinsatzzentrale der Feuerwehr Herdecke gesteuert. Es entstand durch den Sturm

kein großer Personen- oder Sachschaden. Die Einsatzbereitschaft wurde um 9 Uhr

aufgelöst. 31 Einsatzkräfte waren im Einsatz.