Dienstag, um 20 Uhr, meldete sich Ein 74-jähriger Anwohner der Mühlsteinskuhle gab der Polizei den wichtige Tipp: Am Dienstag gegen 20 Uhr beobachtetet er drei Männe, die in der Bahnunterführung mit Spraydosen die Wände besprühen. Vor Ort konnten die Sprayer, ein 21, ein 23 und ein 25 -jähriger Mann, angetroffen werden. Bei einer Durchsuchung ihrer Taschen konnten die Spraydosen aufgefunden werden, mit denen sie an die Wände unterschiedliche Graffiti Tags sprühten.

Gegen die Drei wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.