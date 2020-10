Am heutigen Dienstag gegen 12.28 Uhr kam es in einem Industriebetrieb an der Wetterstraße zu einem Unglück, bei dem ein Mitarbeiter in einer Maschine eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt wurde. Als die Freiwillige Feuerwehr Herdecke kurze Zeit später an der Einsatzstelle eintraf, war der 35-Jährige bereits von anderen Mitarbeitern aus der Maschine befreit.

Feuerwehr und Rettungsdienst begannen umgehend mit der Versorgung des Patienten. Parallel wurden Arbeitskollegen von den Feuerwehrleuten betreut. Die Besatzung eines weiteren Fahrzeuges sicherte den Landeplatz für einen Rettungshubschrauber, der auf dem Gelände des nahegelegenen Kraftwerks landete, und brachte die Hubschrauberbesatzung schließlich zum eigentlichen Einsatzort.

Da sich das Unglück in einem Obergeschoss ereignete, wurde der Patient zunächst mit der Drehleiter zum Rettungswagen vor der Halle transportiert. Der Rettungshubschrauber brachte den Mann dann in ein Unfallkrankenhaus nach Bochum. Insgesamt war ein Löschzug mit fünf Fahrzeugen der Feuerwehr neben einem Rettungswagen und dem Notarzt rund eineinhalb Stunden im Einsatz.