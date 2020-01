In der Nacht zu Dienstag öffneten Diebe einen am Herrentisch abgestellten weißen BMW, montierten das Lenkrad ab und bauten das originale Navigationssystem aus. Auch die Multimedia-Elemente aus der Mittelkonsole wurden ausgebaut.

Besonders ungewöhnlich: Beschädigungen an der Tür des Fahrzeuges konnten nicht festgestellt werden.