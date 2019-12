Die Skulptur "Kind mit Reif" steht schon seit Jahrzehnten in Herdecke, ist aber sicher den wenigsten Herdeckern bekannt.

Das Kunstwerk des renommierten Bildhauers Attila Kirilowitsch schmückte lange Zeit den Innenhof der mittlerweile geschlossenen Albert-Schweitzer-Förderschule. Nun ist die Skulptur des 2015 verstorbenen Künstlers, der in den 1970er-Jahren mit seiner Frau Gertrud Schneider-Kirilowitsch in Herdecke lebte, nur wenige hundert Meter in den Kreisverkehr in das Zentrum Kirchendes umgezogen. Die Entscheidung über den Umzug der Bronzeskulptur ist vor einiger Zeit im Ältestenrat der Stadt getroffen worden. Ergänzt um eine Bepflanzung im Frühjahr wird das Kunstwerk nun Blickfang für die Ender.