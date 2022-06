Für einige Aktionen des Ferienprogramms ist noch ein Restkontingent an Plätzen zu vergeben. Damit möglichst viele Herdecker Jugendliche die Chance bekommen, an den geplanten Ausflügen teilzunehmen, besteht die Möglichkeit, sich am Dienstag, 28. Juni, und am Mittwoch, 29. Juni, jeweils zwischen 13 und 14 Uhr auf dem Abenteuerspielplatz am Kalkheck bei Malte Steinmann für die folgenden Aktionen anzumelden (Stand der Anzahl der Plätze: 27. Juni, 10 Uhr):

• Crosstrails am 18. Juli: noch 9 Plätze für Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren

• Wasserski am 19. Juli: noch 8 Plätze für Jugendliche zwischen 11 und 17 Jahren

• Kletterwald am 21. Juli: noch 12 Plätze frei für Jugendliche zwischen 11 und 17 Jahren

• 3-D Minigolf 22. Juli: 3 Plätze für Jugendliche zwischen 11 und 16 Jahren, 3 Plätze für Jugendliche zwischen 17 und 18 Jahren

• Kurzfreizeit ins Fort Fun am 26. und 27. Juli: noch 8 Plätze für Jugendliche zwischen 11 und 17 Jahren (3 Mädchen, 5 Jungen)

• Kartbahn am 01. August: noch 9 Plätze für Jugendliche zwischen 11 und 17 Jahren (ab 1.45 Meter Körpergröße!)

Auch für die Familienfahrten in den Moviepark am 20. Juli, in den Allwetterzoo Münster am 27. Juli, ins Phantasialand am 3. August sowie nach Fort Fun am 8. August gibt es noch einige Tickets. Diese können zu den Öffnungszeiten des Jugendamtes in Zimmer 109 oder Zimmer 113 erworben werden. Es gibt auch weiterhin eine Ermäßigung von 50 Prozent für alle Geschwisterkinder.

Für alle Anmeldungen gilt: Schnell sein lohnt sich! Weitere Informationen zu Familienfahrten und Jugendferienprogramm inklusive aller zu zahlender Kostenbeiträge finden auf der Homepage der Stadt Herdecke im Bereich „Familie/Soziales“ unter „Ferienfrosch 2022“.