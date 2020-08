Circa 100 Wahlberechtigte in Herdecke, die einen Antrag auf Briefwahl gestellt und einen postalischen Versand der Unterlagen gewünscht haben, erhielten gleich doppelt Post.



„Dieses Versehen tut uns ausgesprochen leid“, sagt der stellvertretende Wahlleiter Dr. Lars Heismann und bittet um Verständnis. Mit einem Entschuldigungsschreiben samt Hinweisen und neu ausgestellten Briefwahlunterlagen, da die alten für ungültig erklärt werden müssen, sind die betroffenen Bürgerinnen und Bürger bereits angeschrieben worden.

Das Briefwahlbüro im Ratssaal der Stadt Herdecke (gegenüber vom Rathaus) hat montags und dienstags von 8 bis 12 Uhr sowie 13 bis 16 Uhr, mittwochs und freitags von 8 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Die Briefwahl kann aber auch ganz einfach online unter www.herdecke.de/wahlen mittels Wahlbenachrichtigungskarte oder einfachem Brief beantragt werden. Am heutigen Mittwochmittag verzeichnete das Herdecker Wahlamt insgesamt bereits 2.770 Anträge auf Briefwahl.