Der Rat der Stadt Herdecke hat bei seiner konstituierenden Sitzung im Ruhrfestsaal die beiden ehrenamtlichen Stellvertretenden der Bürgermeisterin Dr. Katja Strauss-Köster gewählt. Als gemeinsame Wahlvorschläge reichten die SPD und die CDU Karin Striepen (SPD) und Dr. Georg Torwesten (CDU) ein.

Karin Striepen wurde in geheimer Wahl zur ersten Stellvertreterin bestimmt. Dr. Georg Torwesten (CDU) wurde als zweiter stellvertretender Bürgermeister gewählt. Im Anschluss an die Wahl verpflichtete Bürgermeisterin Dr. Katja Strauss-Köster die Stellvertretenden und überreichte ihnen einen Blumenstrauß.

Beide Personen waren bereits in der letzten Ratsperiode als Stellvertretende der Bürgermeisterin tätig. Karin Striepen ist seit 1981 im Rat der Stadt Herdecke Mitglied und erhielt 1996 die Ehrennadel des Rates. Seit 2009 ist Dr. Georg Torwesten Ratsmitglied.

Die ehrenamtlichen Stellvertretenden treten als Leitung der Ratssitzungen sowie bei Repräsentationen in Erscheinung, wenn die Bürgermeisterin verhindert ist.