Die dringend notwendige Sanierung des Freizeitbades am Bleichstein kann starten. Der Bund beteiligt sich mit 2,7 Millionen Euro an den anfallenden Kosten. Das hat der Haushaltsausschuss des Bundestages heute beschlossen.



Die Gesamtkosten betragen 6,5 Millionen Euro. Der Bund fördert die Sanierung des Freibades im Rahmen des Sportförderprogramms. In vielen Städten müssen Sportstätten unterschiedlicher Art saniert werden, dafür fehlt jedoch oft das Geld. Der Bund habe daher ein Sonderprogramm für die Sanierung von Sportstätten aufgelegt, von dem auch Herdecke jetzt profitiert.

Insgesamt hatten sich mehr als 100 Städte aus der ganzen Republik um Mittel aus dem 200 Mio. Euro umfassenden Fördertopf beworben.