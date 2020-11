„Wenn der HERR nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen. Wenn der HERR nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst“ (Psalm 127,1). Dies prangt an der Kirchender Dorfkirche am Gerüst für die Dachbauarbeiten. Ob Taufe, Konfirmation oder Hochzeit, viele Herdecker verbinden mit dieser Kirche viele freudige Erinnerungen. So auch viele Mitglieder der CDU-Ratsfraktion aus Herdecke. Daher war es schnell beschlossen, dass auch die Fraktionsmitglieder dem Spendenaufruf der Kirche folgen.

Am Donnerstagnachmittag konnten die Fraktionsvorsitzende Julia Brunow und Harald Müller, Ratsmitglied aus Ende, nun 400 Euro an Pfarrer Guido Hofmann für die Dachsanierung überreichen. „Wir freuen uns, einen kleinen Beitrag für das Kirchendach leisten zu können“, so Harald Müller. „Ich bin in der Kirche konfirmiert worden und kann mich noch gut an die gemeinsame Begehung und Erläuterung der Historie der Kirche erinnern.