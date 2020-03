Die Zahl der derzeit am Corona-Virus Erkrankten im Ennepe-Ruhr-Kreis liegt bei 136 (Stand: Sonntag, 29. März, 10 Uhr). Die Betroffenen wohnen in Breckerfeld (2), Ennepetal (5), Gevelsberg (16), Hattingen (23), Herdecke (17), Schwelm (21), Sprockhövel (11), Wetter (8) und Witten (33). Stationär behandelt werden in den Krankenhäusern im Kreis aktuell acht Corona-Patienten.

Als begründete Verdachtsfälle gelten 330 Bürger. Sie verteilen sich auf Breckerfeld (9), Ennepetal (27), Gevelsberg (24), Hattingen (64), Herdecke (31), Schwelm (26), Sprockhövel (33), Wetter (19) und Witten (97). Für die bestätigten Fälle sowie für die begründeten Verdachtsfälle ist häusliche Quarantäne angeordnet. Insgesamt gilt die Vorgabe der Quarantäne für 1.726 Personen im Kreis.

Die Zahl der als von Corona geheilt geltenden Bürger ist auf 33 gestiegen. Sie kommen aus Ennepetal (3), Gevelsberg (2), Hattingen (7), Herdecke (3), Sprockhövel (6), Wetter (4) und Witten (8). Zusammen mit den aktuell Erkrankten gab es damit bislang 169 bestätigte Corona-Infektionen im Kreisgebiet. Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei 1.