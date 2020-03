Die Stadtverwaltung Herdecke bittet vor dem Hintergrund des sich ausbreitenden Corona-Virus alle Bürger darum, die persönlichen Besuche in der Stadtverwaltung auf das absolut notwendige und dringliche Maß zu beschränken.

„Sie können aktiv dazu beitragen, das mögliche Ansteckungen vermieden und somit die Ausbreitung des Virus so gut es geht verhindert bzw. verlangsamt wird. Wir bitten Sie darum, wirklich nur in dringenden Fällen die Stadtverwaltung aufzusuchen“, so Pressesprecherin Lena Siegel.

Alternativ sollen Bürger auf den Online- und den Telefonweg ausweichen, um ihre Anliegen zu klären. Die Dienstleistungen der Stadtverwaltung stehen auch weiterhin in vollem Umfang zur Verfügung.