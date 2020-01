Aufgrund von Kanalbauarbeiten, die die komplette Straßenbreite einnehmen, wird die Berliner Straßein der ersten Bauphase im Bereich ab Jungferneiche bis zur ersten Spitzkehre gesperrt. Der

Bürgerbus Herdecke kann daher ab Dienstag, 7. Januar, diesen Abschnitt bis auf weiteres nicht

befahren.



In der Fahrtrichtung vom Nacken zum Krankenhaus gibt es eine Umleitung, die die Bedienung der

Berliner Straße bis kurz vor der Haltestelle Beethovenweg ermöglicht, so dass den Fahrgästen hier

kaum Beeinträchtigungen entstehen. Damit kann der Mehrzahl der Fahrgäste in diesem Bereich wohl

geholfen werden.

Anders in der Gegenrichtung vom Krankenhaus zum Nacken. Hier muss eine weiträumige Umleitung

gewählt werden, so dass die Berliner Straße zwischen den Haltestellen Jungferneiche und Berliner

Straße (auf der Ringstraße) – diese Haltestellen können angefahren werden – leider nicht befahren

werden kann. Der obere Nacken inklusive des Seniorendorfs ist hiervon jedoch nicht betroffen. Es ist

aufgrund der Umleitungsstrecken allerdings mit leichten Verspätungen zu rechnen.

Der Bürgerbus bedauert, dass für eine geraume Zeit keine bessere Lösung gefunden werden konnte,

obwohl sich alle Beteiligten hier sehr bemüht haben.