Bevor Beschäftigten im Homeoffice die Decke auf den Kopf fällt oder das berufliche Tun in den heimischen vier Wänden für Familie oder Beschäftigte zur Belastung wird, lohnt ein Anruf bei EN-Agentur und GRAUZONE in Hattingen.

Die Wirtschaftsförderer des Ennepe-Ruhr-Kreises und die Hattinger Business Wohngemeinschaft bieten Mitarbeitern von Unternehmen aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis zehn Homeoffice Arbeitsplätze am Standort Eickener Straße 41 in Hattingen an. Zum Nulltarif inklusive sind eine gute Internetverbindung und Bildschirme, Ruhe, Kaffee und Austausch sowie Anstand und die in diesen Zeiten wichtigen zwei Meter Abstand. Interessenten wenden sich per Email koeder@en-agentur.de oder marc.letzing@grauzone.ruhr.