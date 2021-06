Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es 13.337 bestätigte Corona-Fälle (Stand Dienstag, 8. Juni). Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der vergangenen 24 Stunden um zwei gestiegen. Zurzeit sind 169 Kreisbewohner infiziert, von denen 62 nachweislich von einer Virusvariante betroffen sind. 12.806 Menschen gelten als genesen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt im Kreisgebiet bei 20,4 (Vortag 21,3).

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit zehn Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. Niemand davon wird intensivmedizinisch betreut.

Von den momentan 169 Erkrankten wohnen 5 (5 nachweislich mit Virusvariante) in Breckerfeld, 6 (1) in Herdecke und 4 (0) in Sprockhövel.

Für die positiven Fälle sowie für Ansteckungsverdächtige ist häusliche Quarantäne angeordnet. Diese Vorgabe gilt für 419 (Vortag 385) Personen im Kreis.

Im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion sind im Ennepe-Ruhr-Kreis 362 verstorben. Die Todesfälle verteilen sich wie folgt auf die kreisangehörigen Städte: Breckerfeld (10), Ennepetal (19), Gevelsberg (26), Hattingen (76), Herdecke (39), Schwelm (31), Sprockhövel (21), Wetter (10) und Witten (130).

Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe meldet in ihrem Impfbericht für den Ennepe-Ruhr-Kreis 162.839 erstgeimpfte Bürger. 75.015 sind bereits vollständig geimpft.

Seit dem 9. März wurde das Angebot eines kostenlosen Schnelltests für Bürger im Kreisgebiet 548.510 Mal genutzt. 837 Tests fielen positiv aus.

Inzidenzstufe

Seit Mittwoch, 2. Juni, befindet sich der Ennepe-Ruhr-Kreis in Inzidenzstufe 1. Dies ist auf Kreisebene aktuell die Stufe, in der die umfangreichsten Lockerungen und Öffnungsschritte gemäß Coronaschutzverordnung des Landes möglich sind. Welche das sind, ist grafisch auf der Internetseite der Kreisverwaltung (www.en-kreis.de) sowie tabellarisch unter www.mags.nrw/coronavirus-regeln-nrw nachzulesen.

Seit Freitag, 4. Juni, liegt auch die Landesinzidenz in NRW unter 35. Sollte dies bis einschließlich Mittwoch, 9. Juni, und damit an fünf Werktagen in Folge der Fall sein, so gelten ab Freitag, 11. Juni, weitere Lockerungen in allen Kreisen und kreisfreien Städten der Inzidenzstufe 1. Hallensport sowie der Besuch von Innengastronomie und die Teilnahme an außerschulischen Bildungsangeboten in Innenräumen wären im Ennepe-Ruhr-Kreis dann wieder ohne negatives Testergebnis (oder Impf-/Genesenennachweis) möglich.

