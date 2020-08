Das Gesundheitsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises prüft seit Mittwoch weitere Corona-Verdachtsfälle an Schulen: Betroffen sind Einrichtungen in Herdecke, Witten und Schwelm.

Am Friedrich-Harkort-Gymnasium in Herdecke gibt es inzwischen mehrere Schüler in unterschiedlichen Klassen, die Corona-Fälle in der Familie haben und als Kontaktperson 1 gelten. Sie sind in Quarantäne und werden getestet. Da am Gymnasium Mund-Nasen-Schutz getragen wird, sind zunächst keine Konsequenzen für den übrigen Schulbetrieb notwendig.

Seit Wochenbeginn wurden bereits einzelne Schüler, Lehrer oder ganze Klassen der Grundschule Volmarstein in Wetter und des Friedrich-Harkort-Gymnasiums in Herdecke getestet. Die Ergebnisse stehen noch aus.