Wer seinen Sommerurlaub in diesem Jahr zuhause verbringt, dem bietet der Ennepe-Ruhr-Kreis alles, was es für eine erholsame und abwechslungsreiche Auszeit braucht. Umfassende Tipps und Informationen zu Ausflugszielen und Aktivitäten hat die EN-Agentur auf ihrer Internetseite www.ennepe-ruhr-entdecken.de zusammengestellt.



Egal, ob man auf der Suche nach einer abwechslungsreichen Wander- oder Radroute ist, Wassersport in einzigartiger Landschaft betreiben möchte, oder lieber in gemütliche Restaurants und Cafés in den attraktiven Altstädten des Ennepe-Ruhr-Kreises einkehrt: "Das Stöbern auf der Plattform lohnt sich in jeder Hinsicht", empfiehlt Landrat Olaf Schade. "Mittlerweile finden sich dort 200 Anbieter rund um Freizeitaktivitäten, Gastronomie und Hotellerie, mit allen relevanten Informationen und Kontaktdaten."

Die EN-Agentur hat die Internetseite vor einigen Wochen als schnelle Hilfe für die Branche in der Corona-Zeit ins Leben gerufen. "Jetzt entwickeln wir das Angebot immer weiter", erklärt Carolin Becker, Tourismusförderin der Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH. So hat die Verknüpfung mit einer Navigations-App und einem Routenplaner beispielsweise dazu geführt, dass man sein touristisches Ziel schnell und einfach erreicht und sich über die schönsten Wander- und Radrouten in der Region führen lassen kann. Passend dazu hat die EN-Agentur eine neue filmische Tourismuskampagne ins Leben gerufen und auf der Internetseite eingebettet.

Unternehmen aus den Bereichen Freizeitaktivitäten, Gastronomie und Hotellerie, die ihre Angebote ebenfalls auf der Plattform präsentieren möchten, können sich auf www.ennepe-ruhr-entdecken.de registrieren. Fragen beantwortet Carolin Becker, Tel. 02324- 564820, E-Mail becker@en-agentur.de.