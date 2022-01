Herdecke ist auch ein beliebtes Touristen- und Besucherziel, ein Grund mehr die Stadt mit hilfreichen Beschilderungen auszustatten.



Radfahrern und Spaziergängern sind die neuen touristischen Beschilderungen am RuhrtalRadweg und in der Herdecker Innenstadt bestimmt schon aufgefallen. Insgesamt vier bestehende Karten (Am Viadukt, am Zweibrücker Hof, am Schiffwinkel sowie auf dem Kampsträter Platz) wurden im Corporate Design der Stadt der Ruhrseen neu gestaltet und überklebt.

Auf dem Willkommensschild ist eine übersichtlich gezeichnete Herdecke-Karte mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten dargestellt. Neben der Touristinfo im Rathaus finden Einheimische sowie Besucher auf der Karte Adressen zum Fahrradservice sowie den Bereichen Freizeit und Kultur. Zudem sind alle Gastgeber und Gastronomen, Bushaltestellen, Parkplätze, Abstellmöglichkeiten für Fahrräder sowie barrierefreie WC-Anlagen aufgelistet. Gesponsert wurden die Karten von der Werner Richard – Dr. Carl Dörken Stiftung und der DEW21.

Schon bald wird es noch eine weitere Karte geben: Auf Wunsch der Politik wird am Bahnhof ein weiteres Schild realisiert.