Heimspieldebüt

Nach einer einwöchigen Spielpause heißt es für die Badmintonspieler/innen vom TuS Ende aus Herdecke am Samstag den 19.09.20 wieder Schläger hoch und auf das Feld.

In diesem ersten Heimspieldebüt begrüßen die Kreisklassespieler aus der zweiten Mannschaft um 15:00 Uhr den 1. BC Dortmund in der Sporthalle am Berge.

Knapp 1,5 Stunden später erwartet die Kreisligamannschaft aus Ende die Spieler vom DJK Hansa Dortmund.

Ein Team

Die beiden Mannschaftskapitäne Christoph Kornowski aus der ersten Mannschaft und Florian Hoffmann aus der zweiten Mannschaft freuen sich auf diesen Tag. „Wir haben uns bewusst dazu entschieden die Heimspiele beider Mannschaften am gleichen Tag stattfinden zu lassen“ teilt Hoffmann mit.

“Wir sind trotz getrennter Mannschaften ein gemeinsames Team und wir möchten uns gegenseitig unterstützen“ ergänzt Kornowski.

Die Tabelle im Blick

Beide Teams möchten den Heimvorteil nutzen und versuchen ihren Tabellenplatz zu halten oder zu verbessern.

Die Kreisligaspieler um Kornowski belegen derzeit den ersten Tabellenplatz.

„Wir sind stolz auf uns, dass wir uns als Liganeulinge bereits so gut integrieren konnten“ meint Larissa Heinrici.

Nach drei Spieltagen belegt die zweite Mannschaft vom TuS in der Kreisklasse den zweiten Tabellenplatz.

„Wir wollen unbedingt einen der oberen Plätze erreichen“ erklärt Klaus Stachowski. „Wir wissen aber auch, dass da noch ein hartes Stück Arbeit auf uns wartet“ räumt Pietro Marino ein.

TuS Ende auf einem guten Weg

„Ich glaube das wir auf einem guten Weg sind unsere Mannschaften in den jeweiligen Ligen zu etablieren“ berichtet Abteilungsleiter Christoph Marschall.

„Wir freuen uns darüber in den letzten Wochen einige neue Mitglieder bei uns aufgenommen zu haben. Dabei ist es egal ob jemand sich in der Liga messen möchte oder einfach nur als Hobbyspieler diesen tollen Sport ausüben will.“

Wir freuen uns sehr über alte und neue Gesichter. Ein Probetraining ist jederzeit möglich.