Anna Siepmann gewinnt zum zweiten Mal in Folge die German Open in Hamburg

Am 15.2.20 und 16.2.20 fanden in Hamburg die German Open Poomsae statt.

Es ist das größte Internationale Poomsae Turnier in Deutschland.

Anna Siepmann aus Herdecke ging, von der Niedersächsischen Taekwondo Union nominiert, in der Altersklasse 15 bis 17 Jahre an den Start.

In einer der größten Startergruppen, mit insgesamt 50 Starterinnen, traten unter anderem Sportlerinnen aus den Nationalteams Dänemark, Schweden und Norwegen an.

Aufgrund der hohen Anzahl an Starterinnen musste die Gruppe der Juniorinnen in der Vorrunde auf zwei Flächen aufgeteilt werden.

Bereits in der Vorrunde und im Halbfinale konnte Anna Siepmann ihre Klasse mit tollen Leistungen bestätigen.

Im Finale setzte sie sich dann souverän mit dem deutlichen Vorsprung von 1,2 Punkten zu der Zweitplatzierten durch und gewann die German Open zum zweiten Mal in Folge. Das Trainerteam zeigte sich sichtlich erfreut über diesen großen Erfolg und Anna's gezeigten Leistungen.