Ein weiterer Badmintonabend geht für die Kreisligisten aus Herdecke erfolgreich zuende.

Triumphierende Ender

Zu Gast bei den Nachbarn TuS Wengern 1 konnte das Team um Christoph Kornowski den nächsten Sieg einfahren. Am Ende dominierten die Herdecker mit einem überragenden 7:1.

Der erste Punkt ging bereits vor Spielbeginn an den TuS Ende, da die Gegner aus Wengern aufgrund einer fehlenden Spielerin das Damendoppel nicht antreten konnten.

Herrendoppel

Gestartet wurde mit den Herrendoppeln.

Das erste Team bestehend aus Li-Tsai Hu und Christoph Kornowski holte den nächsten Punkt in zwei sicheren Sätzen (18:21/14:21).

Wohingegen sich Thorsten König und Martin Steinhage im zweiten Herrendoppel zunächst in das Spiel einfinden mussten. Nachdem der erste Satz an die Gastgeber ging, konnten die Ender den zweiten Satz für sich entscheiden. Am Ende des dritten Satzes hieß der Spielstand 3:0 für den TuS Ende.

Einzel



Den vierten und fünften Punkt erzielten Larissa Heinrici im Dameneinzel, sowie Christoph Kornowski im ersten Herreneinzel. Beide konnten ihr Spiel souverän in zwei Sätzen für sich entscheiden.

Spannend ging es im zweiten und dritten Herreneinzel zu. König und Hu mussten beide in den dritten Satz um das Spiel zu entscheiden. Während Hu das Spiel letztlich triumphierte, musste sich König am Ende geschlagen geben. "Da wäre mehr drin gewesen" ärgerte sich König nach dem Spiel.

Mixed



Als letztes traten Vanessa Kornetzki und Martin Steinhage zusammen im gemischten Doppel an.

Auch hier hatten die Gäste aus Herdecke zunächst ihre Schwierigkeiten ins Spiel zu kommen, sodass der erste Satz verloren ging. Doch das eingespielte Team gab nicht auf. Ehrgeiz und Erfahrung machten am Ende den entscheidenden Unterschied, sodass auch dieses Spiel zugunsten der Gäste gedreht werden konnte.

Spitzenreiter



Mit diesem vierten Sieg in Folge hält sich der TuS Ende 1 an der Tabellenspitze der Kreisliga fest und freut sich darauf, am Dienstag 02.11.21 die Gäste aus Gevelsberg zum nächsten Spiel in der Sporthalle Am Berge in Herdecke begrüßen zu dürfen.