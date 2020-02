Sonntag, 26.01.20

London - Das diesjährige erste Poomsae-Turnier des Jahres fand unter der Beteiligung der TKD TuS Wengern Athletin Anna Monika Siepmann am Sonntag, 26.01.2020 in Großbritannien statt. Als erfolgreiche Starterin in der Kategorie im Einzel (U 17) errang A. Monika Siepmann mit 6.68 Punkten (Pres. 3,95 / Techn. 2.73) die Bronzmedaille, nachdem sie sich im Halbfinale auf dem ersten Platz mit 6,89 (Pres. 3,99 / Techn. 2.90) bei ihren Konkurrentinnen aus Norwegen, Bulgarien, Slowakai, Großbritanien, Russland, England, Kroatien, Schottland, Deutschland und der Niederlanden bei einem Teilnehmerfeld von insgesamt 31 SportlerInnen durchsetzen konnte. Die speziellen Trainingseinheiten zwischen Weihnachten und Neujahr in der Elbschehalle in Wengern haben sich damit absolut gelohnt, denn bei so einem hochkarätigem Turnier durften sich die besten SportlerInnen im Bereich Poomsae, ein Teildisziplin neben der Königsdisziplin Wettkampf in Vollkontakt im Taekwondo, messen.

Im Paarlauf konnte A. Monika Siepmann zudem eine Silbermedaille mit ihrem Paarkollegen erringen.

Wir freuen uns jetzt schon euch bald weitere Neuigkeiten mitzuteilen.

TKD TuS Wengern Presseteam

www.tus-wengern.de