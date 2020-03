Die Badmintonmannschaft vom TuS Ende aus Herdecke hat den ersten Tabellenplatz erfolgreich am Samstag den 07.03.20 verteidigen können.

Die Mannschaft war bei den Nachbarn aus Wetter- Wengern zu Gast.

Mannschaftskapitän Florian Hoffmann musste ein paar Veränderungen an der Aufstellung vornehmen. Trotz alledem konnte die Mannschaft aus Ende mit einem überragenden 1:7 die Partie für sich entscheiden und gewinnt auswärts.

Alle drei Einzel der Herren wurden von der Mannschaft aus Herdecke gewonnen. Christoph Kornowski besiegte seinen Gegner mit 7:21; 10:21. Auch Thorsten König hat das zweite Spiel souverän 13:21; 12:21 gewonnen. Mannschaftskapitän Florian Hoffmann gewann überragend mit einem 4:21; 10:21.

Larissa Heinrici konnte sich in drei spannenden Sätzen gegen ihre Kontrahentin aus Wetter mit 18:21; 22:20; 15:21 durchsetzen und gewann ihr Spiel.

Das erste Doppel der Herren vom TuS Ende war mit Florian Hoffmann und Thorsten König besetzt. Sie gewannen ihr Spiel in zwei Sätzen 12:21; 15;21 und haben mit einer guten Leistung überzeugt.

Das zweite Doppel an diesem Tag ging an an die Heimmannschaft von Wengern. Christoph Marschall und Uwe Haubrock haben an diesem Tag ihr Spiel 21:19; 21:11 verloren.

Saskia Pramor und Christoph Kornowski haben dann im gemischten Doppel den letzten Punkt für das Team aus Ende geholt. Mit einem 10:21; 12;21 hat das Herdecker Team den Spieltag beenden.

Wir dürfen uns keine Fehler in den letzten beiden Spielen erlauben betont Hoffmann, wir kämpfen um den Aufstieg in die Kreisliga.

Nach dem heutigen Spiel stehen wir weiterhin auf Platz eins in der Tabelle der Kreisklasse.

Unser letztes Heimspiel ist am Samstag den 14.3. um 16:00 Uhr in der Sporthalle am Berge in Herdecke. Wir freuen uns über jeden Zuschauer der uns unterstützen möchte.