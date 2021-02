Immer mehr Unternehmen – darunter vor allem lokale Anbieter – kennen das Problem: Wenn potentielle Kunden sie über Google und andere Plattformen suchen, finden sie nicht nur die eigene Website und die Kontaktdaten, sondern immer öfter auch eine Flut an Online Rezensionen. Google My Business, Jameda, KennstDuEinen – die Portale sind vielfältig und der Ärger, den sie bringen können, ist groß, denn natürlich hinterlassen Kunden und Patienten hier nicht nur positives Feedback, sondern auch negative Meinungen.

Bewerten darf jeder – das ist von der Meinungsfreiheit geschützt – aber welche Rechte haben die Unternehmen? Tatsächlich können sie oft gar nicht verhindern, in einem Bewertungsportal aufzutauchen. Und eine negative Rezension löschen zu lassen, kann sich sehr schwierig gestalten. Schwierig, aber nicht unmöglich.

Warum ist es für Unternehmen so schwer, sich gegen negative Bewertungen zu wehren?

Sachliche Kritik oder problematische Meinungsäußerung? Diese Frage ist nicht immer klar zu beantworten. Kommt es auf Bewertungsplattformen wie Google My Business, Jameda und Co. zu Beleidigungen oder Drohungen, ist der Fall natürlich klar und eine Meldung der Bewertung hat meist auch eine schnelle Löschung zur Folge. Wenn die Situation nicht so eindeutig ist, lassen sich die Plattformen jedoch gern Zeit oder reagieren gar nicht. Viele Unternehmen machen die Erfahrung, dass eine selbstständige Meldung über die entsprechenden Formulare und Buttons kaum Aussicht auf Erfolg hat.

Das liegt zum einen an der großen Menge an Löschanträgen, die Portale bearbeiten müssen. Zum anderen kann aber auch die genaue Begründung für die Löschung ein Problem darstellen. Damit der Antrag überhaupt ernstgenommen und bearbeitet werden kann, muss für die Plattform ersichtlich werden, warum die Bewertung nicht zulässig ist. Ganz grundlegend können zwei Fälle zutreffen:

Die Bewertung verstößt gegen die Richtlinien der Plattform

Jede Bewertungsplattform hat ein eigenes Regelwerk für Rezensionen. Bei einem Verstoß erfolgt die Löschung. Daher ist es sinnvoll, bei einer Meldung auch auf die spezifischen Richtlinien zu verweisen, gegen die in der Rezension verstoßen wird. Das ist oft jedoch gar nicht so leicht, denn die Regeln sind interpretierbar.

Die Bewertung verstößt gegen geltendes Gesetz

Online Bewertungen sind von der Meinungsfreiheit geschützt, das gilt jedoch nicht, wenn sie gegen Gesetze verstoßen. Ob dies jedoch der Fall ist, kann nur ein Anwalt abschließend klären.

Wie können Unternehmen gegen negative Bewertungen vorgehen?

Eine gute Aussicht auf eine Löschung hat man vor allem dann, wenn die mit der Meldung einhergehende Begründung richtig formuliert ist. Das zu erreichen, kostet jedoch Zeit, denn man muss sich erst in die Materie einlesen. Auch Erfahrung im Umgang mit den Plattformen ist gefragt, denn diese machen es selten leicht, negative Bewertungen löschen zu lassen.

Vielen Unternehmen ist das zu viel Arbeit, sodass sie einen Experten mit der Löschung beauftragen. Neben dem Rechtsanwalt, für den in jedem Fall Anwaltskosten anfallen, kann aber auch auf andere Dienstleister wie zum Beispiel Lass Löschen zurückgegriffen werden. Diese Bewertungs-Experten übernehmen die Löschung und damit die Zeit und Mühe, die der Prozess das Unternehmen gekostet hätte. Die Erfolgschancen stehen dabei in der Regel besser, da die Dienstleister über die nötige Erfahrung verfügen.

Grundlegend gilt: Jede negative Bewertung, die dem Geschäft schaden kann, sollte angegangen werden. Eine Löschung ist dabei immer eine Option, die man sich offenhalten sollte.