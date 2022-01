In Herne Baukau-Ost ist es am vergangenen Januar, 4. Januar, zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine E-Scooter-Fahrerin (47) aus Herne schwer verletzt worden ist.

Herne. Nach bisherigem Stand befuhr ein 89-jähriger Herner mit seinem Elektrorollstuhl gegen 15.20 Uhr - von der Roonstraße kommend - die Bahnhofstraße in Richtung Westring. Als er den Einmündungsbereich Bahnhofstraße/Bismarckstraße befuhr, kam es zu einer Kollision mit einer 47-jährigen Hernerin, die mit ihrem E-Scooter auf dem Radweg der Bahnhofstraße in entgegengesetzter Richtung unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß stürzte die 47-Jährige und stieß gegen einen Ampelmast.

Dabei wurde sie schwer verletzt und zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen des zuständigen Verkehrskommissariats dauern an.