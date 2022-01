Vergangenen Dienstag, 25. Januar, forderte ein Unfall in Herne-Sodingen einen Schwerverletzten.

Herne. Der 60-jähriger Motorrollerfahrer aus Herne hatte bei einer Vollbremsung das Gleichgewicht verloren. Dieser war mit seinem Roller gegen 13.15 Uhr auf der Straße "In der Tennscheuer" stadtauswärts unterwegs. In Höhe der Hausnummer 20 überholte er parkende Autos, bemerkte dabei nach eigener Aussage zu spät den Gegenverkehr und vollzog eine Vollbremsung. Dabei verlor er das Gleichgewicht und stürzte. Zu einer Kollision mit anderen Fahrzeugen kam es nicht.

Bei dem Unfall wurde der Herner schwer verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär behandelt wurde.

Den entstandenen Sachschaden schätzen die Beamten auf 800 Euro.