Nach einem Raubdelikt vergangenen Mittwochmorgen, 26. Januar, am Hauptbahnhof Wanne-Eickel sucht die Polizei nach Zeugen.

Herne. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr ein 14-jähriger Herner gegen 9.20 Uhr in einem Regionalexpress (RE 3) in Richtung Wanne-Eickel, als sich zwei unbekannte Jugendliche zu ihm setzten und ihn ansprachen. Am Hauptbahnhof Wanne-Eickel angekommen, folgten die beiden Unbekannten dem Schüler in die Bahnhofshalle und forderten ihn dort auf, sein Handy und Bargeld herauszugeben. Als dieser sich weigerte, schlugen die beiden auf den 14-Jährigen ein und verletzten ihn dabei. Er musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Täterbeschreibung

Nach der Tat entfernten sich die Tatverdächtigen mit einem Zug in unbekannte Richtung. Sie werden beschrieben als ca. zwölf bis 15 Jahre alt und etwa 150-160 cm groß. Ein Tatverdächtiger soll zur Tatzeit eine grüne Jacke, der andere eine blaue Jacke getragen haben.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat in Herne unter Tel. 0234/909-8505 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) entgegen.