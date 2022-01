Das Polizeipräsidium Bochum veröffentlicht mit rechtlichem Beschluss Bilder von zwei Männern, die dringend verdächtigt werden, einen Ladendiebstahl begangen zu haben. Die Ermittler fragen: Wer kennt diese Männer?



Herne. Die beiden Männer werden verdächtigt am Donnerstag, 7. Oktober 2021, im Drogeriemarkt an der Straße Am Stöckmannshof 4a in Herne-Wanne eine größere Anzahl an Produkten eingesteckt zu haben. Danach verließen beide gemeinsam das Ladenlokal, ohne zu bezahlen, und entfernten sich in Richtung der Recklinghauser Straße.

Das Herner Regionalkommissariat (KK 35) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Verdächtigen geben können, sich unter Tel. 0234/909-8505 (-4441 außerhalb der Bürodienstzeit) zu melden.