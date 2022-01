Am Montag, 10. Januar, wird das Bus- und Bahnangebot der BOGESTRA in Herne, Gelsenkirchen, Bochum und weiteren Städten mit dem Fahrplanwechsel des Betriebsgebiets gezielt angepasst. An verschiedenen Stellen kommt es insbesondere zur Verbesserung der Pünktlichkeit zu Fahrplanveränderungen.

Herne. Im Einzelnen bedeutet einige Linien u.a. in Gelsenkirchen zu anderen Abfahrzeiten fahren.

Linie 395/AST 95: Um die Pünktlichkeit der Linie zu verbessern, verschieben sich die Abfahrtszeiten in beiden Fahrtrichtungen um bis zu zwei Minuten.

Linie U35: Aufgrund der Erweiterung des Einsatzes der Tango-Fahrzeuge kommt es zu Veränderungen bei einzelnen Fahrten. Durch die neuen zusätzlichen Fahrzeuge können mehr barrierefreie Fahrten angeboten werden. Um mit Klapprampe ausgerüsteten Fahrzeuge gleichmäßig über den gesamten Tag zu verteilen, verschieben sich einige Fahrten im Taktbruch.

Die ab Montag, 10. Januar, gültigen Fahrpläne der BOGESTRA-Linien sind bereits jetzt auf www.bogestra.de im Bereich Linienfahrpläne abrufbar. Die persönlichen Verbindungen können in der elektronischen Fahrplanauskunft im Internet oder über Mutti, unsere BOGESTRA-App, abgerufen werden.