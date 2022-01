Die auf dem Corona-Dashboard des Robert Koch-Instituts (RKI) angegebenen Corona-Fallzahlen für Herne von Donnerstag, 6. Januar, bilden nicht den aktuellen Stand ab.

Herne. Anders als dort ausgewiesen, sind für Herne 131 Neuinfektionen zu verzeichnen, darunter 29 mit der Omikron-Variante. Damit sind in Herne bislang 174 Omikron-Fälle nachgewiesen. Zudem gibt es zwei nachgemeldete Todesfälle von Personen, die bereits am 22. bzw. 25. Dezember des alten Jahres verstorben sind, so dass es nun 309 Todesfälle in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in Herne gibt. Aufgrund eines technischen Problems bei der Übermittlung der Daten sind diese Zahlen beim RKI nicht ausgewiesen.