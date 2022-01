2018 schloss sich der Verbund Solarmetropole Ruhr zusammen, um den Ausbau von Solarenergie zu unterstützen. In den nächsten Jahren wird das Projekt um das große Themenfeld energetische Gebäudesanierung erweitert. In Kooperation mit der Verbraucherzentrale NRW startet am Dienstag, 25. Januar, die Online-Themenreihe Sanierung.

Rund 35 Prozent des Energieverbrauchs und etwa 30 Prozent der CO2-Emissionen werden durch Gebäude verursacht. Schon einfache Einzelmaßnahmen am Gebäude, wie die Optimierung der Heizung, können den Energiebedarf deutlich reduzieren. Für viele Sanierungsmaßnahmen gibt es Förderungen von Bund, Ländern und Kommunen.

Wohnungs- und Gebäudeeigentümer

Die Vorträge richten sich an Wohnungs- und Gebäudeeigentümer, bei denen Sanierungsmaßnahmen bevorstehen. Mieter werden durch den Vortrag Energiesparen zu Hause einbezogen, denn auch ohne Sanierungsmaßnahmen können bedeutende Energiemengen im Haushalt eingespart werden.

Die Termine: 25. Januar: Was kommt nach der Ölheizung?

8. Februar: Modernisierung oder verkaufen - ein Blick in die Zukunft.

22. Februar: Wie dämme ich mein Haus umweltfreundlich?

8. März: Moderne Fenster und Türen

22. März: Energiesparen zu Hause

5. April: Fördermitteldschungel

Die Online Vorträge sind für alle Teilnehmer kostenlos und finden über die Videokonferenz-Plattform Zoom statt. Start ist immer dienstags um 18 Uhr, das Ende der Veranstaltung je nach Fragen und Teilnehmerzahl gegen 20 Uhr.

Eine vorherige Online-Anmeldung ist erforderlich um die Zugangsdaten zu erhalten. Anmeldungen hier oder unter ttps://solar.metropole.ruhr/veranstaltungen/.