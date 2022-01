Eine Ausbildung - Viele Möglichkeiten: Durch die generalistische Pflegeausbildung erhalten Auszubildende alle Kompetenzen, die sie für die Pflege von Menschen jeder Altersgruppe benötigen. Die Pflegeschule der St. Elisabeth Gruppe - Katholische Kliniken Rhein-Ruhr stellt am Mittwoch, 26. Januar, 18 Uhr, im Rahmen eines Infoabends die dreijährige Ausbildung zur Pflegefachkraft vor, die am Dienstag, 1. März, startet.

Die Pflegeschule der St. Elisabeth Gruppe bietet den regelmäßig stattfindenden Infoabend zur Pflegeausbildung erneut online als interaktiven Livestream an. Mitarbeiter der Pflegeschule stellen über die Plattform Zoom den Ablauf und die Inhalte der Ausbildung vor und geben Tipps für die Bewerbung. Interessierte können von zu Hause aus über die Chatfunktion oder per Wortmeldung Fragen stellen. Dazu werden eine stabile Internetverbindung sowie ein Computer, Tablet oder Smartphone benötigt, idealerweise mit Kopfhörern, Mikrofon und Kamera.

Spezialisierung im dritten Jahr

Im Rahmen der generalistischen Pflegeausbildung werden die Auszubildenden in den ersten beiden Jahren gemeinsam unterrichtet und erhalten so einen Einblick in alle Bereiche der Pflege. Dazu zählen unter anderem die Krankenpflege, die Kinderkrankenpflege und die Altenpflege. „Im dritten Ausbildungsjahr können sich die Auszubildenden dann für einen dieser Bereiche als späteren beruflichen Schwerpunkt entscheiden“, erklärt Sabine Dreßler, Leitung der Pflegeschule.

Anmeldung und weitere Informationen unter www.elisabethgruppe.de/gkp-online. Eine Teilnahme am Infoabend ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich.