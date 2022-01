Die Bundestagsabgeordnete für Herne-Bochum II, Michelle Müntefering, SPD, war zu Gast bei der Arbeitsagentur. Hier informierte sie sich beim Leiter der Arbeitsagentur Frank Neukirchen-Füsers über die aktuelle Arbeitsmarktsituation in der Stadt.

Michelle Müntefering: „Mir war es wichtig, direkt zu Anfang der Legislaturperiode über die geplanten Gesetze ins Gespräch zu kommen und zu erfahren, wie die Entwicklung am Arbeitsmarkt vor Ort gesehen wird”, so Müntefering. “Es ist gut zu hören, dass der Arbeitsmarkt in Herne ein stärkeres Beschäftigungswachstum zu verzeichnen hat, als in NRW und im Ruhrgebiet. Wichtig ist dabei der Anstieg bei den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten. Ein Problem stellt aber nach wie vor ein relativ hoher Anteil an Arbeitslosen ohne Berufsabschluss dar", so die Bundestagsabgeordnete.

“Wir müssen ganz klar weiter stärker in die Schulen und in Bildung investieren. Zudem ist es wünschenswert, dass Schüler und Schülerinnen die Arbeitswelt, etwa durch Praktika früh erleben. Das ist in der Pandemie-Zeit allerdings an vielen Stellen nicht möglich gewesen”, so Müntefering. “Die erkennbare Dynamik in Herne macht aber Mut für die Zukunft - es gibt viele Talente in unserer Stadt, die es mit vereinten Kräften zu heben gilt”, sagt die Bundestagsabgeordnete.

Arbeitsmarkt in Herne stabil

Insgesamt sei der Arbeitsmarkt in Herne während der Corona-Pandemie stabil geblieben. Einen größeren Anstieg habe es nur bei der Zahl der Langzeitarbeitslosen gegeben, da die Einstellungsdynamik in der Pandemie abgenommen habe. "Schwerer sind die zukünftig zu erwartenden Auswirkungen auf dem Ausbildungsmarkt. Die Nachfrage nach Fachkräften wird noch stärker steigen, als dies heute schon der Fall ist”, so Neukirchen-Füsers.

Dann gebe es mehr Ausbildungsplätze als Bewerber. Aufgrund des demographischen Wandels, einer hohen Anzahl von Beschäftigten mit Qualifizierungsbedarf und einer höheren Nachfrage nach Fachkräften werde sich der Fachkräftemangel noch weiter verschärfen. Frank Neukirchen-Füsers begrüßte deswegen insbesondere die Pläne der Bundesregierung, die Weiterbildung zu forcieren und die Zuwanderung von Fachkräften zu erleichtern.

Michelle Müntefering: „Deutschland muss eine Weiterbildungsrepublik werden. Die Lebensläufe der Menschen haben sich verändert, und als Politik müssen wir in diesem Wandel Sicherheit organisieren. Weiterbildung und Qualifizierung können ein Stück Sicherheit geben - denn in dieser Region stecken große Chancen.“