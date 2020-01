Ein 20-Jähriger driftete in der Nacht zum vergangenen Samstag durch den Kreisverkehr am Bahnhof Herne. Zwei Zivilpolizisten waren von diesem Fahrmanöver so sehr begeistert, dass sie den jungen Mann unmittelbar nach der gefährlichen Aktion aus dem Verkehr zogen. Der Autofahrer war mit hohem Tempo in den Kreisverkehr eingefahren. Das Heck seines Fahrzeuges brach dabei aus.

Als er kurz vor der Ausfahrt die Kontrolle zu verlieren drohte, bremste der junge Mann stark ab. Die Beamten stoppten den 20-Jährigen. Ihm wurde der Führerschein nach Angaben der Polizei nicht zum ersten Mal entzogen. Er hatte das Dokument erst kurz zuvor nach einer medizinisch-psychologischen Untersuchung (MPU) zurückbekommen. Die Ermittlungen wegen "grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Fortbewegens als Kfz-Führer zum Erreichen einer höchstmöglichen Geschwindigkeit" dauern an.