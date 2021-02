Hat der ein Rad ab? Diese Frage dürften sich Polizisten gestellt haben, als sie am vergangenen Montag auf der Dorstener Straße unterwegs waren. Ihre Aufmerksamkeit erregte ein Transporter mit Anhänger. Dieser müsste eigentlich auf vier Rädern rollen. Tatsächlich aber fehlte an der hinteren Achse des 1,5 Tonnen schweren Gefährtes ein Rad.

Noch bevor die Beamten das Gespann anhalten konnten, kratzte die Bremstrommel in einer Kurve über den Asphalt. Kurz darauf stoppen die Polizisten der Fahrer. Laut Aussage des 51-Jährigen war das Rad während der Fahrt abgefallen. Er habe es in den Transporter gelegt und sei dann weitergefahren.

Noch stutziger werden die Beamten, als sie den schon leicht begrünten Anhänger einer genaueren Kontrolle unterzogen. Der Hauptuntersuchungsnachweis schien frisch erfolgt zu sein, schmückte doch eine aktuelle Plakette das Kennzeichen. Bei genauem Hinsehen stellte sich allerdings heraus, dass die Hauptuntersuchung bereits 2017 abgelaufen war. Sowohl gegen den Fahrer als auch gegen den Halter wurden Anzeigen gefertigt.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass Fahrzeuge, an denen sich noch eine blaue Plakette befindet, unbedingt zur Hauptuntersuchung müssen. Übrigens: Die Farbe der Plaketten wiederholt sich alle sechs Jahre, das Jahr steht in der Mitte und der Monat ganz oben. Außerdem ist der Termin im Fahrzeugschein vermerkt.